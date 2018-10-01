АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Лицо» на Марсе было предсказано в комиксах в 1958 году
EUR 76.23 USD 65.59
Курс валют на 29.09.2018

Volkswagen начал принимать предзаказы на Volkswagen Tiguan Offroad за 1,739 млн руб

Представители пресс-центра немецкого концерна Volkswagen заявили о приеме предзаказов в России на вседорожную версию кросса Volkswagen Tiguan Offroad. Новинка стоит 1,739 млн руб.

Volkswagen начал принимать предзаказы на Volkswagen Tiguan Offroad за 1,739 млн руб


Внедорожная вариация Volkswagen Tiguan Offroad была представлена в рамках московского автосалоне в августе текущего года. Авто оснащается колесными семнадцатидюймовыми дисками из легкосплавного материала, черными корпусами наружных автомобильных зеркал, спойлером, надёжными вседорожными бамперами. Для кузова авто предусмотрены оттенки Tungsten Silver, Deep Black, Pure White, White Silver. Верх окрасят в черную расцветку. Салон кросса получит резиновые коврики с логотипами вседорожной версии и педалями с легкосплавными накладками. В функциональный перечень авто вошли мультимедийный центр с восьмидюймовым тачскрином, который поддерживает сервисы Android Auto и Apple CarPlay, задний/передний парктроники, камера заднего вида, электронная панель управления.

В моторном отсеке новинки находится полуторалитровая силовая установка на 150 лошадиных сил. Также имеет место 2-литровый мотор на 180 лошадей, двухлитровый дизельный агрегат на 150 лошадиных сил. Они работают на пару с шестискоростной МКПП, а также семидиапазонной роботизированной трансмиссией.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:42

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Главный жених Бузовой оказался альфонсом женщины
«Незаконные действия»: ФБР вынудило
Алексей Купин раскритиковал фигуру Майи Донцовой
Родственники Олег Ефремов рассказали, что актер с
В Сети появились снимки BMW 3-Series перед
Саймон Марданшин называет ведущую «Дома-2» Ольгу
Компания Oukitel анонсировала новый смартфон K7
В ЮАР родились выведенные путем искусственного
«Лицо» на Марсе было предсказано в комиксах в
Вслед за Аленой Савкиной из конкурса «Человек
Volkswagen начал принимать предзаказы на
Карина Мишулина ради Тимура Еремеева не будет
У Таты Блюменкранц возникли серьезные проблемы со
Компания Xiaomi представила новые механические
Учёные «прочитали» историю Европы по альпийским
Александру Черно отправили на Остров любви без
В сеть попали фото до пластики русской "Ким
Голосовой помощник Siri помог пользователям
Появились слухи, что Иван Барзиков возвращается
Ученые: Когнитивные способности собак переоценены
Компания Oppo презентовала новый смартфон Realme
Ляйсан Утяшева сняла обручальное кольцо и
Эксперт рассказал, откуда планета Нибиру нанесет
Журналисты в Сколково протестировали беспилотную
Флагман Huawei Mate 20 прошел тестирование в
Хейтеры утверждают, что Ольга Бузова купила
Алена Водонаева причесала свои розовые локоны в
Жители Стамбула зафиксировали на видео
Лишенная водительских прав Юлия Началова купила
Новое поколение родстеров Mercedes-Benz SL
Просмотреть все новости