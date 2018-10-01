Volkswagen начал принимать предзаказы на Volkswagen Tiguan Offroad за 1,739 млн руб

Внедорожная вариация Volkswagen Tiguan Offroad была представлена в рамках московского автосалоне в августе текущего года. Авто оснащается колесными семнадцатидюймовыми дисками из легкосплавного материала, черными корпусами наружных автомобильных зеркал, спойлером, надёжными вседорожными бамперами. Для кузова авто предусмотрены оттенки Tungsten Silver, Deep Black, Pure White, White Silver. Верх окрасят в черную расцветку. Салон кросса получит резиновые коврики с логотипами вседорожной версии и педалями с легкосплавными накладками. В функциональный перечень авто вошли мультимедийный центр с восьмидюймовым тачскрином, который поддерживает сервисы Android Auto и Apple CarPlay, задний/передний парктроники, камера заднего вида, электронная панель управления.В моторном отсеке новинки находится полуторалитровая силовая установка на 150 лошадиных сил. Также имеет место 2-литровый мотор на 180 лошадей, двухлитровый дизельный агрегат на 150 лошадиных сил. Они работают на пару с шестискоростной МКПП, а также семидиапазонной роботизированной трансмиссией.