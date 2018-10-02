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Анна Хилькевич впервые после родов вышла в свет

Анна Хилькевич впервые после рождения 20 августа второго ребёнка вышла в свет. Актриса посетила церемонию вручения наград Russian Music Box.

Анна Хилькевич впервые после родов вышла в свет


Анна Хилькевич для выхода в свет облачилась в светло-жёлтое приталенное вечернее платье, завершив образ ярким макияжем и цветочным украшением на волосах. Поклонники сравнили актрису с ангелом и принцессой.

Опасения Анны Хилькевич на счёт критики со стороны Instagram-подписчиков из-за того, что она вышла в свет, оставив дома двоих дочерей, не оправдались. Фанаты порадовались за артистку, выразив в мнение, что молодым мамам обязательно следует находить время для посещения светских мероприятий.


 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 05:01

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