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Игра Assassin's Creed: Odyssey получила положительные отзывы от критиков и удивила игроков

Компьютерная игра Assassin's Creed: Odyssey созданная французской компанией Ubisoft получила от критиков достаточно высокую оценку. Поклонники данной серии игр удивились такому выводу экспертов.

Игра Assassin's Creed: Odyssey получила положительные отзывы от критиков и удивила игроков


В сети интернет появились свежие обзоры популярной компьютерной игры Assassin's Creed: Odyssey от компании Ubisoft. А критики не заставили долго ждать своих выводов. По итогам обзора журналисты дали игре 8,8 балла из максимальных 10, в то время как ее предшественница Assassin’s Creed Origins получила всего 8, 4 балла, хотя была названа революционной версией из всей серии. Такой высокий балл вызвал у геймеров бурю негодования, по их мнению, оценка неоправданно завышена.

Журналисты и критики в своих рецензиях отметили, что игра богата на разнообразные приключения и все также оформлена в исторической тематике. Многие оценили сюжет на высоком уровне и сравнили игру с популярной The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Что касается негативных сторон, экспертами был замечен низкий уровень технической исполнительности, не качественный звук и не комфортная система для боя.

Игра Assassin's Creed: Odyssey выйдет в свет уже 5 октября текущего года, и будет доступна на платформах PlayStation 4, РС и Xbox One.


 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 05:41

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