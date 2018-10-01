Александру Черно отправили на Остров любви без Иосифа Оганесяна

К тому же девушка была решительно настроена лечь на операционный стол, дабы избавиться от лишнего жира и стать обладательницей фигуры своей мечты, из-за чего очень сорилась с возлюбленным.Однако, судя по всему, все надежды Саши с треском провалились, ведь появилась информация, что ее вновь отправили на Остров любви, причем пока не известно, составил ей компанию Иосиф или остался на основной съемочной площадке.Сейчас в Сети пользователи обсуждают 2 варианта, почему Черно решили послать на Сейшелы. Первый - участница сильно поругалась с избранником, и они расстались, второй – девушке так и не удалось найти спонсоров, готовых взяться за ее фигуру.Так это или нет, фанатам придется узнать из ближайших эфиров, а вот командировка не поддается никаким сомнениям, поскольку на своей странице в социальной сети Instagram Юлия Ефременкова, которая занимает пост ведущей и находится на Острове любви опубликовала ролик, где Саша позирует в голубом летнем платье и с новой прической.