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Учёные «прочитали» историю Европы по альпийским ледникам

Учёные из Бернского университета в Швейцарии «прочитали» историю Европы по альпийским ледникам. Суть методики заключается в исследовании сохранённых в них пыльцы, споров грибов и древесной сажи.

Учёные «прочитали» историю Европы по альпийским ледникам


Таким способом научные сотрудники выяснили, что в середине 14-го века, когда Европу поразила чума, растительная пыльца из оставленных людьми полей и поселений переносилась ветрами к Альпам и оседала вместе с снежинками на величественном пике горного массива Монте-Роза. Через сотни лет современные учёные взяли оттуда пробы льда и сделали данное открытие. Пыльца пребывала на разных уровнях в различные эпохи, и спады и пики её приходились на известные исторические события.

Так, с 1315 по 1317 год на некоторые регионы Западной Европы обрушивались настолько обильные дожди, что урожаи были уничтожены, а население голодало. В пробах льда, которые соответствовали началу 14-го столетия, объёмы растительной пыльцы оказались резко сниженными – из-за прекращения сельхоздеятельности людей.

Эпидемия чумы, господствовавшая в Европе в 1347-1351 годах и унесшая жизни 75 миллионов человек, также «отметилась» снижением уровня пыльцы. Вероятнее всего, на 5-10 лет в этой части континента воцарилась полная заброшенность, и лишь через определённый период времени постепенно начали восстанавливаться деревни и сельское хозяйство.

Изучая альпийские ледники, учёные узнали о расширении сельскохозяйственных угодий, о росте экономической глобализации, о старте индустриализации, о масштабных лесных пожарах. Исследование в данном направлении специалисты намерены продолжать, подвергнув изучению споры грибов и древесную сажу.


 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:58

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