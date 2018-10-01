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В сеть попали фото до пластики русской "Ким Кардашьян" Анастасии Квитко

В сети появились снимки до пластики русской "Ким Кардашьян" - Анастасии Квитко. Модель не любит когда ее сравнивают с Ким Кардашьян, заявляя, что она намного лучше, чем американская модель.

В сеть попали фото до пластики русской "Ким Кардашьян" Анастасии Квитко


По ее словам, она никогда не делала пластические операции, а свое тело, которое ей передалось по генетики, знаменитость поддерживает правильным питанием, упорными тренировками и ЗОЖ. Для того чтобы убедиться в том, что Анастасия Квитко не пользовалась услугами специалистов в сфере пластической хирургии, профессионалу были показаны ее фото, сделанные в разные годы звезды. Выяснилось, что когда отечественная модель жила в Калининграде, у нее была обычная фигура - не было ни округлых бедер, ни выдающейся груди. Спортом так кардинально изменить объем и форму невозможно. Столь выраженный «изгиб» между верхней частью ягодиц и линией талии появляется, когда прибегают к объемному липофилингу или устанавливают ягодичные импланты огромного размера.

В сеть попали фото до пластики русской "Ким Кардашьян" Анастасии Квитко


Анастасия Квитко уверяла, что таким размером бюста ее «наградил» природа. Но сравнив снимки 6-летней давности с нынешними фото, становится понятно, что тогда ее грудь была намного меньше, а это говорит о том, что звезда все же установила импланты. Касательно лица знаменитости, специалист уверил, что она его не трогала.


 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:42

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