В Сети появились 25 минут геймплея SoulCalibur VI

Стоит напомнить, что разработчики раньше заявляли, что в новой их «игрушке» появится также механический ниндзя Ёсимицу. Он хорошо известен фанатам франшизы Tekken. Также здесь можно сыграть в роли хмурого и саркастичного ведьмака Геральт, которого многие знают по польской франшизе CD Projekt Red. Стоит также отметить прекрасную воительницу-ниндзя Таки. Она известна по предыдущим частям «игрушки».Bandai Namco анонсировала также странствующего пирата Макси. Стоит отметить, что релиз игры SoulCalibur VI проведут 19 октября текущего года на платформах Xbox One, PlayStation 4, а также ПК.