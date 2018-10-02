Ученым удалось опровергнуть популярную эволюционную гипотезу

Сотрудники Лидского университета отмечают, история земной жизни сопровождалась вспышками видообразования. В эти периоды появляется множество видов из небольших групп. Примерно 540 млн. лет назад произошел Кембрийский взрыв, при котором стремительно появились биологические формы, представленные членистоногими, моллюсками, хордовыми и иглокожими.Не исключается, что способствуют подобным вспышкам группы малочисленных организмов, способных к эволюционной гибкости. Как рассказали авторы исследования, способность малочисленных групп активировать процессы взрывного видообразования, представляется как иллюзия, которая обусловлена ошибкой выжившего.Сотрудники Уппсальского университета объяснили, представители небольших групп просто погибают при изменении среды. К подобным условиям адаптироваться они не могут, отсюда и возникают ошибочные утверждения.