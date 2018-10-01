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Голосовой помощник Siri помог пользователям взломать iPhone

Голосовой персональный помощник Siri помог пользователю взломать iPhone, который защищен паролем. Подобный баг обнаружен на iOS 12.

Голосовой помощник Siri помог пользователям взломать iPhone


В Сети интернет появилось видео, где пользователь смог взломать iPhone с паролем на iOS 12. Судя по ролику, для такой процедуры потребуется иметь сам гаджет и знание номера телефона, а также необходимо активировать встроенную функцию VoiceOver, которая позволяет управлять смартфоном одновременно и голосом и клавиатурой. Далее нужно сделать вызов и сбросить его отправленным сообщением, и после таких манипуляций телефонная книга смартфона становится доступной аферистам. Более того, ее можно редактировать на свое усмотрение.



По всей видимости, новая система iOS 12, которая вышла относительно недавно, дала сбой, который позволяет находить подобного рода лазейки для взлома телефонной книги iPhone.


 
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Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:28

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