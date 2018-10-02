Японские разработчики создали первый электрокар из пластика на 40% легче металла

Много лет производители автомобилей убеждены в том, что пластик не подходит в качестве материала для производства корпуса автомобиля и, если и должен использоваться, то лишь в тех местах, где прочность не требуется и легкость в приоритете. Японские мастера, впрочем, смогли опровергнуть эту точку зрения. По их словам автомобиль из пластика получился еще более прочным, чем металлический. Стоит отметить, что это не обычный пластик, а многослойная смола, которая обладает не только высокой прочностью, но также и малым, относительно металла, весом. По некоторым данным представленный автомобиль на 40% легче металлического аналога.Ученые утверждают, что материал, используемый ими, безусловно, является инновационным. На текущий момент фактические характеристики автомобиля неизвестны, также, не ясно возможно ли в обозримом будущем наладить массовое производство моделей из данного материала.