Японские разработчики создали первый электрокар из пластика на 40% легче металла
Сотрудники Токийского университета представили первый в мире пластиковый электромобиль. Как сообщается, машина на 90 процентов состоит из пластика. Разработчики назвали своей целью доказать, что пластик подходит для строительства машин не хуже металла.
Много лет производители автомобилей убеждены в том, что пластик не подходит в качестве материала для производства корпуса автомобиля и, если и должен использоваться, то лишь в тех местах, где прочность не требуется и легкость в приоритете. Японские мастера, впрочем, смогли опровергнуть эту точку зрения. По их словам автомобиль из пластика получился еще более прочным, чем металлический. Стоит отметить, что это не обычный пластик, а многослойная смола, которая обладает не только высокой прочностью, но также и малым, относительно металла, весом. По некоторым данным представленный автомобиль на 40% легче металлического аналога.
Ученые утверждают, что материал, используемый ими, безусловно, является инновационным. На текущий момент фактические характеристики автомобиля неизвестны, также, не ясно возможно ли в обозримом будущем наладить массовое производство моделей из данного материала.
Много лет производители автомобилей убеждены в том, что пластик не подходит в качестве материала для производства корпуса автомобиля и, если и должен использоваться, то лишь в тех местах, где прочность не требуется и легкость в приоритете. Японские мастера, впрочем, смогли опровергнуть эту точку зрения. По их словам автомобиль из пластика получился еще более прочным, чем металлический. Стоит отметить, что это не обычный пластик, а многослойная смола, которая обладает не только высокой прочностью, но также и малым, относительно металла, весом. По некоторым данным представленный автомобиль на 40% легче металлического аналога.
Ученые утверждают, что материал, используемый ими, безусловно, является инновационным. На текущий момент фактические характеристики автомобиля неизвестны, также, не ясно возможно ли в обозримом будущем наладить массовое производство моделей из данного материала.
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 04:31