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Ares Design панирует выпустить 10 легендарных купе 250 GTO от 1 млн евро

Итальянская компания Ares Design собирается выпустить 10 легендарных купе версии Ferrari 250 GTO. Цена авто будет составлять от 1 000 000 евро.

Ares Design панирует выпустить 10 легендарных купе 250 GTO от 1 млн евро


Итальянские автопроизводители за основу собираются взять один из недавно выпущенных суперкаров Ferrari. В свою очередь это может быть модель Ferrari F12 Berlinetta либо недавно представленная версия 812 Superfast, оснащаемая 6,5-литровым силовым агрегатом V12 на 800 лошадиных сил. Данный мотор работает вместе с эффективным семидиапазонным «роботом».

Компания Ares Design не собирается выпускать точную копию версии 250 GTO. Уже имеются первые изображения купе. Конечный вариант дизайна доработают вместе с клиентами, а также их пожеланиями. При этом будут сохранены основные узнаваемые черты вариации 250 GTO. Речь идёт о боковых вентиляционных прорезях на задних/передних крыльях, трёх воздухозаборниках в основании капота, оптике.


 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:31

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