Ares Design панирует выпустить 10 легендарных купе 250 GTO от 1 млн евро

Итальянские автопроизводители за основу собираются взять один из недавно выпущенных суперкаров Ferrari. В свою очередь это может быть модель Ferrari F12 Berlinetta либо недавно представленная версия 812 Superfast, оснащаемая 6,5-литровым силовым агрегатом V12 на 800 лошадиных сил. Данный мотор работает вместе с эффективным семидиапазонным «роботом».Компания Ares Design не собирается выпускать точную копию версии 250 GTO. Уже имеются первые изображения купе. Конечный вариант дизайна доработают вместе с клиентами, а также их пожеланиями. При этом будут сохранены основные узнаваемые черты вариации 250 GTO. Речь идёт о боковых вентиляционных прорезях на задних/передних крыльях, трёх воздухозаборниках в основании капота, оптике.