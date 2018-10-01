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Появились слухи, что Иван Барзиков возвращается на телепроект «Дом-2» к Ирине Пинчук

Зрители телепроекта «Дом-2» обратили внимание на то, что в последнее время Иван Барзиков стал слишком часто появляться в городских квартирах и давать оценку действиям действующих участников.

Появились слухи, что Иван Барзиков возвращается на телепроект «Дом-2» к Ирине Пинчук


По мнению большинства, таким образом молодой человек подыскивает себе интересную историю, чтобы достойно вернуться в периметр любимого реалити-шоу. И на днях он заявил, что совсем скоро наконец-то вновь заселится на Поляне и покажет всем своим коллегам и фанатам «Дома-2», как необходимо строить настоящие и крепкие отношения.

При этом, Ваня не раскрыл тайну, к кому именно он идет, но публика подозревает, что к Ирине Пинчук, с которой он уже пробовал создавать пару в свой предыдущий приход.

Поклонники телестройки уверены, что Захару Саленко, отправившийся на Остров любви вместе с улыбчивой брюнеткой, уже стало совсем скучно, ведь абсолютно не проявляет никакой инициативы и не испытывает к нему никаких чувств, хотя в эфирах утверждает обратное. Поэтому он попросил продюсеров освободить его от этой ноши, возможно даже согласившись пойти на любые условия, и те пошли ему на встречу.

Появились слухи, что Иван Барзиков возвращается на телепроект «Дом-2» к Ирине Пинчук


Именно по этой причине было принято решение вернуть Ивана Барзикова, который должен будет заявить о неостывших чувствах к Ире, составить Захару конкуренцию и выиграть в ней, после чего объявить себя с девушкой парой, снова начав строить с ней отношения.

Впрочем, пока это всего лишь предположения зрителей, однако вполне вероятно, что именно так и будут развиваться события в ближайшее время на телепроекте «Дом-2».


 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:14

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