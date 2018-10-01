Появились слухи, что Иван Барзиков возвращается на телепроект «Дом-2» к Ирине Пинчук

По мнению большинства, таким образом молодой человек подыскивает себе интересную историю, чтобы достойно вернуться в периметр любимого реалити-шоу. И на днях он заявил, что совсем скоро наконец-то вновь заселится на Поляне и покажет всем своим коллегам и фанатам «Дома-2», как необходимо строить настоящие и крепкие отношения.При этом, Ваня не раскрыл тайну, к кому именно он идет, но публика подозревает, что к Ирине Пинчук, с которой он уже пробовал создавать пару в свой предыдущий приход.Поклонники телестройки уверены, что Захару Саленко, отправившийся на Остров любви вместе с улыбчивой брюнеткой, уже стало совсем скучно, ведь абсолютно не проявляет никакой инициативы и не испытывает к нему никаких чувств, хотя в эфирах утверждает обратное. Поэтому он попросил продюсеров освободить его от этой ноши, возможно даже согласившись пойти на любые условия, и те пошли ему на встречу.Именно по этой причине было принято решение вернуть Ивана Барзикова, который должен будет заявить о неостывших чувствах к Ире, составить Захару конкуренцию и выиграть в ней, после чего объявить себя с девушкой парой, снова начав строить с ней отношения.Впрочем, пока это всего лишь предположения зрителей, однако вполне вероятно, что именно так и будут развиваться события в ближайшее время на телепроекте «Дом-2».