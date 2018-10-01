Компания Oppo презентовала новый смартфон Realme C1 с дисплеем на 6,2 дюйма

Представленный гаджет оснащается 5-мегапиксельной лицевой камерой, а также главной сдвоенной камерой на 13 Мп и 2 Мп. Смартфон Oppo Realme C1 в своей основе имеет однокристальную систему Snapdragon 450. Речь идёт о первой бюджетной 14-нанометровой SoC производителя, созданной для устройств, относящихся к нижнему ценовому сегменту. Новая версия имеет разрешение 1520х720 пикселей. ОЗУ устройства достигает 2 Гб.Модель оснащают аккумуляторной батареей на 4320 мАч. Цена новой дешёвой вариации составит 96 долларов.