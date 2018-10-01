Ученые: Когнитивные способности собак переоценены

На сегодняшний день мало найдется людей, которые бы сомневались в том, что собака - это лучший друг человека. Такое звание она получила за свои когнитивные способности, благодаря которым животное без труда поддается дрессировке. Иными словами, эти животные способны перерабатывать и запоминать большое количество информации, и на ее основании принимать те или иные решения. Ученые решили с научной точки зрения рассмотреть уровень интеллекта собак. Ими был проведен анализ более 300 научных работ, которые были направлены на изучение повадок и способностей собак наравне с другими животными, и выяснили, что в основном авторы уделяли особое внимание именно домашним любимцам и не сравнивали их с другими представителями стайных животных.Таким образом можно сделать вывод, что авторы исследований пытались найти лазейки, которые смогли бы доказать, что собаки действительно умны. Однако английские ученые пошли другим путем, они изучали интеллектуальные возможности животного наряду с восприятием внешнего мира, как физически, так и чувствительно. Также анализировались осознание и уровень распознавания окружающей среды и ее обитателей. По итогу эксперимента выяснилось, что значение когнитивных способностей домашних питомцев преувеличены, а их интеллектуальный уровень практически равен интеллекту других представителей животного мира.