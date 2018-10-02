Певец Глеб Матвейчук показал в Instagram снимок новорожденной дочери

Главным сюрпризом для невесты и дочери Матвейчука стал огромный торт, украшенный фигуркой спящего под навесом младенца. На переднем плане виднеется гиря, по весу равная ребенку при рождении, а также календарь с 24 сентября, линейка, показывающая рост малышки, и имя Алиса. Квартира также была украшена артистом. По ее периметру были развешаны воздушные шары, а в центре стоял большой сладкий стол. Глазкова позже поделилась радостью от увиденного с близкими, показав фотографии с тортом и дочерью в белом “конверте” на руках отца.Также пара поделилась своей историей любви. Они познакомились практически сразу после развода Матвейчука с Макеевой. Знакомство произошло в Греции во время недели русского кино. Вскоре после знакомства артист принял решение жениться на Глазковой, а когда наступил Новый год, узнал, что возлюбленная беременна.