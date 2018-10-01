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Ляйсан Утяшева сняла обручальное кольцо и спровоцировала слухи о разводе

Ляйсан Утяшева спровоцировала слухи о разрыве отношений с Павлом Волей. На съемках кастинга шоу «Танцы» она сняла обручальное кольцо.

Ляйсан Утяшева сняла обручальное кольцо и спровоцировала слухи о разводе


Всем известно, что гимнастка уже более пяти лет находится в браке и воспитывает 3-летнюю дочь и 5-летнего сына. Она сама позже рассказала о забытом украшении, дело в том, что кольцо не сочеталось с массивным перстнем. Фото со съемок гимнастка опубликовала на своей странице в Instagram, на снимке гимнастка позирует перед объективом камеры в красном облегающем платье.

Поклонники поинтересовались в комментариях, почему у Ляйсан Утяшевой нет обручального кольца. Узнав правду, многие посоветовали не расставаться с любимым человеком и воспитывать детей в браке.


 
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ШоуБиз
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 15:43

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