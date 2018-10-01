Ляйсан Утяшева сняла обручальное кольцо и спровоцировала слухи о разводе
Ляйсан Утяшева спровоцировала слухи о разрыве отношений с Павлом Волей. На съемках кастинга шоу «Танцы» она сняла обручальное кольцо.
Всем известно, что гимнастка уже более пяти лет находится в браке и воспитывает 3-летнюю дочь и 5-летнего сына. Она сама позже рассказала о забытом украшении, дело в том, что кольцо не сочеталось с массивным перстнем. Фото со съемок гимнастка опубликовала на своей странице в Instagram, на снимке гимнастка позирует перед объективом камеры в красном облегающем платье.
Поклонники поинтересовались в комментариях, почему у Ляйсан Утяшевой нет обручального кольца. Узнав правду, многие посоветовали не расставаться с любимым человеком и воспитывать детей в браке.
Всем известно, что гимнастка уже более пяти лет находится в браке и воспитывает 3-летнюю дочь и 5-летнего сына. Она сама позже рассказала о забытом украшении, дело в том, что кольцо не сочеталось с массивным перстнем. Фото со съемок гимнастка опубликовала на своей странице в Instagram, на снимке гимнастка позирует перед объективом камеры в красном облегающем платье.
Поклонники поинтересовались в комментариях, почему у Ляйсан Утяшевой нет обручального кольца. Узнав правду, многие посоветовали не расставаться с любимым человеком и воспитывать детей в браке.
ШоуБиз
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 15:43