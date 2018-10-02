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Астрономы: Окрестности астероида Бенну свободны от пыли

Астрономы сообщили, что окрестности астероида Бенну, к которому была отправлена межпланетная станция OSIRIS-REx, свободны от пыли или каких-либо громадных спутников. Следовательно, опасностей для сближения космического аппарата с небесным телом, запланированного на 3 декабря этого года, не имеется.

Астрономы: Окрестности астероида Бенну свободны от пыли


OSIRIS-REx отправился в космос на ракете-носителе Atlas V 2 года назад. Пунктом назначения аппарата является полукилометровый астероид Бенну. Длительность миссии составит 7 лет, а непосредственно на изучение небесного тела отведено учёными 2 года. В это время станция с орбиты исследует структуру поверхности Бенну и измерит эффект Ярковского, потенциального «виновника» воздействия на околоземные астероиды.

Перед отправкой назад OSIRIS-REx отберёт образцы грунта исследуемого небесного тела. На Земле прибытия станции ожидают осенью 2023 года.


 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 02:01

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