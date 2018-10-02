Астрономы: Окрестности астероида Бенну свободны от пыли

OSIRIS-REx отправился в космос на ракете-носителе Atlas V 2 года назад. Пунктом назначения аппарата является полукилометровый астероид Бенну. Длительность миссии составит 7 лет, а непосредственно на изучение небесного тела отведено учёными 2 года. В это время станция с орбиты исследует структуру поверхности Бенну и измерит эффект Ярковского, потенциального «виновника» воздействия на околоземные астероиды.Перед отправкой назад OSIRIS-REx отберёт образцы грунта исследуемого небесного тела. На Земле прибытия станции ожидают осенью 2023 года.