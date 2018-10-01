Хейтеры утверждают, что Ольга Бузова купила фанатов для массовки на MusicBox

Накануне в Москве в Crocus City Hall проходила традиционная премия MusicBox, куда, разумеется, приехала и ведущая «Дома-2». Бузова наконец смогла получить такие долгожданные статуэтки в номинациях «Креатив года» и даже «Хит рунета».Приезд певицы, конечно, не остался незамеченным. Сегодня хейтеры обсуждают не только неудачный наряд, «украденный» у актрисы Блейк Лайвли и "тухлое" выступление Бузовой, но и встречу звезды со своими обезумевшими поклонниками.Кстати, надо сказать, что Ольгу там встречали громче всех. Фанаты, как сумасшедшие, скандировали имя знаменитости и кричали ее песни.Однако невооружённым глазом можно было видеть, что всё фальшиво и наиграно до безобразия. Фолловеры выяснили, что Бузова просто-напросто купила «фанатов» для массовки.Кто-то уже сообщил, что школьникам выдали по 500 рублей, а за эти деньги подростки должны были показать, как безумно они любят певицу и её творчество.