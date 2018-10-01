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Хейтеры утверждают, что Ольга Бузова купила фанатов для массовки на MusicBox

Популярная исполнительница Ольга Бузова наняла за деньги людей, которые должны были сыграть роль вопящих от счастья фанатов.

Хейтеры утверждают, что Ольга Бузова купила фанатов для массовки на MusicBox


Накануне в Москве в Crocus City Hall проходила традиционная премия MusicBox, куда, разумеется, приехала и ведущая «Дома-2». Бузова наконец смогла получить такие долгожданные статуэтки в номинациях «Креатив года» и даже «Хит рунета».

Приезд певицы, конечно, не остался незамеченным. Сегодня хейтеры обсуждают не только неудачный наряд, «украденный» у актрисы Блейк Лайвли и "тухлое" выступление Бузовой, но и встречу звезды со своими обезумевшими поклонниками.

Кстати, надо сказать, что Ольгу там встречали громче всех. Фанаты, как сумасшедшие, скандировали имя знаменитости и кричали ее песни.

Хейтеры утверждают, что Ольга Бузова купила фанатов для массовки на MusicBox


Однако невооружённым глазом можно было видеть, что всё фальшиво и наиграно до безобразия. Фолловеры выяснили, что Бузова просто-напросто купила «фанатов» для массовки.

Кто-то уже сообщил, что школьникам выдали по 500 рублей, а за эти деньги подростки должны были показать, как безумно они любят певицу и её творчество.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:55

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