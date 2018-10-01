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Флагман Huawei Mate 20 прошел тестирование в Geekbench
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Флагман Huawei Mate 20 прошел тестирование в Geekbench

Флагман Huawei Mate 20 с кодовым именем LYA-L29 был обнаружен на Geekbench под управлением Android 9 с восьмиъядерным процессором и 6 ГБ оперативной памяти.

Флагман Huawei Mate 20 прошел тестирование в Geekbench


Принимая во внимание последнюю версию Android и оценку, предполагается, что это Huawei Mate 20 или Mate 20 Pro, он получит чипсет Huawei Kirin 980. Чипсету в одноядерном тесте удалось добиться результата в 3,390, а в многоядерном - 10 318 баллов. Данным результатам удалось превзойти всех конкурентов, работающих на ОС Android, исключением стал лишь iPhone XS с 11,472 баллами.

Аналогичные результаты были у Kirin 980 в AnTuTu, где он снова победил своих конкурентов Android. 16 октября компания Huawei представит свои Mate 20 и Mate 20 Pro (возможно, Mate 20 Porsche Design).


 
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Технологии / Авторские новости
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 14:58

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