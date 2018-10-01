Алена Водонаева причесала свои розовые локоны в стильное каре

«Но, никогда не говори никогда. Захотелось», - написала Алена в своем микроблоге, под коротким видео, в котором она позирует с новым имиджем.

«Уж точно лучше, чем эти розовые пакли», «После розовых нитей жидких наааааамного лучше», «Лучше каре, чем мочалка розовая», «Алена! Ваша длинна - ниже лопаток», «То вайнируешь как Ивлеева, то каре как у Бузовой. Может что-то своё придумаешь?! Ты ведь «не привыкла» кому-то подражать!», «Гораздо лучше нарощенных патл», - высказались они фолловеры в комментариях.

Все дело в том, что девушка решила избавиться от длинных локонов, отращиваемых много лет подряд. Поэтому теперь она стала обладательницей стильного каре шоколадного оттенка.Теледива призналась, что всего один раз в жизни ходила с короткой прической. Тогда ей, ученице 3 класса, которую в парикмахерскую водила мама, новый образ совсем не понравился, и она пообещала себе, что больше никогда не изуродует себя таким образом.Что касается пользователей Сети, то далеко не всем понравилось то, как стала выглядеть экс-звезда телестройки, однако они все же пришли к мнению, что это каре однозначно лучше, чем те розовые волосы, которые она носила до этого.