Алена Водонаева причесала свои розовые локоны в стильное каре
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева, которая еще совсем недавно удивила публику своим нестандартным цветом волос, вновь решила кардинально сменить имидж. Однако на этот раз простым окрашиванием все не обошлось.
Все дело в том, что девушка решила избавиться от длинных локонов, отращиваемых много лет подряд. Поэтому теперь она стала обладательницей стильного каре шоколадного оттенка.
Теледива призналась, что всего один раз в жизни ходила с короткой прической. Тогда ей, ученице 3 класса, которую в парикмахерскую водила мама, новый образ совсем не понравился, и она пообещала себе, что больше никогда не изуродует себя таким образом.
Что касается пользователей Сети, то далеко не всем понравилось то, как стала выглядеть экс-звезда телестройки, однако они все же пришли к мнению, что это каре однозначно лучше, чем те розовые волосы, которые она носила до этого.
Все дело в том, что девушка решила избавиться от длинных локонов, отращиваемых много лет подряд. Поэтому теперь она стала обладательницей стильного каре шоколадного оттенка.
Теледива призналась, что всего один раз в жизни ходила с короткой прической. Тогда ей, ученице 3 класса, которую в парикмахерскую водила мама, новый образ совсем не понравился, и она пообещала себе, что больше никогда не изуродует себя таким образом.
«Но, никогда не говори никогда. Захотелось», - написала Алена в своем микроблоге, под коротким видео, в котором она позирует с новым имиджем.
Что касается пользователей Сети, то далеко не всем понравилось то, как стала выглядеть экс-звезда телестройки, однако они все же пришли к мнению, что это каре однозначно лучше, чем те розовые волосы, которые она носила до этого.
«Уж точно лучше, чем эти розовые пакли», «После розовых нитей жидких наааааамного лучше», «Лучше каре, чем мочалка розовая», «Алена! Ваша длинна - ниже лопаток», «То вайнируешь как Ивлеева, то каре как у Бузовой. Может что-то своё придумаешь?! Ты ведь «не привыкла» кому-то подражать!», «Гораздо лучше нарощенных патл», - высказались они фолловеры в комментариях.
ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:51