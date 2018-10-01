Эксперт рассказал, откуда планета Нибиру нанесет последний удар

Ученый и известный инсайдер Кори Гуд, в прошлом сотрудник ведомства NASA, который принимал участие в секретных проектах, рассказал, что за шесть лет его работы были отправлены десятки спутников к Солнцу. Они должны были собирать информацию о черных пятнах, которых на нем много. Благодаря анализу данных, полученных от спутников, ученые выяснили, что горячая звезда имеет электрическую природу. Таким образом светило способно «рождать» порталы, через которые можно путешествовать по разным мирам.И сегодня эксперт утверждает, что неподалеку от горячей звезды был обнаружен портал, через который планета Нибиру может войти в Солнечную систему. По мнению Гуда, размер такого портала почти в сто раз больше Земли. В Сети интернет появилось видео с кадрами огромного объекта, который напоминает форму бабочки. Ученый уверен, что это и есть тот самый «коридор», через который Нибиру проникнет в Солнечную систему и нанесет свой разрушительный, последний удар по Голубой планете.