Porsche 911 GT3 RS продемонстрировал свои способности на грунтовой дороге
Появившийся в Сети ролик демонстрирует Porsche 911 GT3 RS, который проходит успешные испытания грунтовой дорогой. Можно заметить, что автомобиль отличается от собратьев линейки 911 крупными отверстиями вентиляции и массивными задними крыльями.
На видеозаписи пилот тестирует автомобиль, предназначенный для условий гоночных треков, на грунтовой дороге. Можно вспомнить рекорд Нюрбургринга, принадлежащий Porsche 911 GT3 RS, когда модель примерно за семь секунд прошла круг.
Машина приводится в движение мотором на 4 литра и отдачей в 513 л.с. Автомобиль разгоняется до первой сотни за 3,2 секунды, при этом его максимальная скорость - 312 км/час.
На видеозаписи пилот тестирует автомобиль, предназначенный для условий гоночных треков, на грунтовой дороге. Можно вспомнить рекорд Нюрбургринга, принадлежащий Porsche 911 GT3 RS, когда модель примерно за семь секунд прошла круг.
Машина приводится в движение мотором на 4 литра и отдачей в 513 л.с. Автомобиль разгоняется до первой сотни за 3,2 секунды, при этом его максимальная скорость - 312 км/час.
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Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 00:31