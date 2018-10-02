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Porsche 911 GT3 RS продемонстрировал свои способности на грунтовой дороге

Появившийся в Сети ролик демонстрирует Porsche 911 GT3 RS, который проходит успешные испытания грунтовой дорогой. Можно заметить, что автомобиль отличается от собратьев линейки 911 крупными отверстиями вентиляции и массивными задними крыльями.

Porsche 911 GT3 RS продемонстрировал свои способности на грунтовой дороге


На видеозаписи пилот тестирует автомобиль, предназначенный для условий гоночных треков, на грунтовой дороге. Можно вспомнить рекорд Нюрбургринга, принадлежащий Porsche 911 GT3 RS, когда модель примерно за семь секунд прошла круг.

Машина приводится в движение мотором на 4 литра и отдачей в 513 л.с. Автомобиль разгоняется до первой сотни за 3,2 секунды, при этом его максимальная скорость - 312 км/час.


 
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Авто
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 00:31

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