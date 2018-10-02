Porsche 911 GT3 RS продемонстрировал свои способности на грунтовой дороге

На видеозаписи пилот тестирует автомобиль, предназначенный для условий гоночных треков, на грунтовой дороге. Можно вспомнить рекорд Нюрбургринга, принадлежащий Porsche 911 GT3 RS, когда модель примерно за семь секунд прошла круг.Машина приводится в движение мотором на 4 литра и отдачей в 513 л.с. Автомобиль разгоняется до первой сотни за 3,2 секунды, при этом его максимальная скорость - 312 км/час.