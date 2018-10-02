Японские ученые изобрели выдерживающий треть температуры Солнца металл

Изобретенный сплав получил название MoSiBTiC, которое содержит элементы, использовавшиеся при его создании, а именно молибден, кремни и бор. Прочность металла была проверена при постоянном воздействии температуры от 1400 до 1600 градусов Цельсия. Сплав продемонстрировал невероятную прочность даже в сравнении с суперсплавами, из которых создают реактивные двигатели. Новый материал был под наблюдением до тех пор, пока не сломался, в связи с чем, были получены достаточно точные характеристики прочности.Ученые утверждают, что не смотря на впечатляющие результаты, им еще предстоит улучшить свое изобретение. Конечным продуктом, по мнению специалистов, станет новаторский сверхвысокотемпературный сплав, способный заменить собой суперсплавы на основе никеля. В частности, первоочередной задачей является повышение устойчивости материала к окислению. Тем не менее сплав уже продемонстрировал способность выдерживать без ощутимых повреждений или деформаций треть температуры Солнца, которая близка к 6000.