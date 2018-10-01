Журналисты в Сколково протестировали беспилотную версию маршрутного такси

Стоит отметить, что инновационная разработка КАМАЗа использует сверхскоростную сеть 5G. Её опытный образец построили на базе наукограда. По мнению журналистов для управления такими транспортными средствами достаточно 4G. Первую беспилотную маршрутку презентовали два года назад. Над ее разработкой осуществляли работу специалисты НАМИ, а также КамАЗа. Проект назвали ШАТЛ. Его просто демонстрировали на стенде. Базовым авто выступает композитный каркас из базальтового волокна. Кузов сделали из пластика разного вида. Все детали современной маршрутки-беспилотника склеены. Это увеличивает жесткость и надежность конструкции.Маршрутку тестировали при скорости 20 км/ч. В рамках 500-метрового маршрута беспилотник два раза развернулся. По одному разу он повернул влево, а также вправо. Разработчики отмечают, что минибусик в теории может разгоняться до 110 км/час. Новая автономная маршрутка управляется специальными кнопками, однако запуск пока производят удаленно. Автомобиль входит идеально в повороты благодаря поворотности обеих осей. Журналистами отмечаются необычные и странные ощущения от езды на данной машине без водителя, педалей, руля. Поэтому они предпочитают рейсовые обычные автобусы.