В Киеве на концерте украинка запрыгнула на выпившего Энрике Иглесиаса

Многие поклонники были разочарованы таким отношением музыканта к себе. Расстроенные фанатки отмечали, что простояв на холоде четыре часа они, наконец, дождались Энрике Иглесиаса, но услышав, что тот поет под фонограмму, поняли, что не имеют ни сил, ни желания продолжать здесь находиться.Но не все встретили певца столь возмущенно. Прямо на сцене Энрике Иглесиас выпивал со своими поклонниками, среди которых присутствовала беременная женщина. Певец сам разливал алкоголь, часть которого, проливаясь, попадала и на артиста, и на его слушателей. А одна расчувствовавшаяся украинка после просьбы сфотографироваться даже запрыгнула на своего кумира.