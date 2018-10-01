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Huawei представила бюджетный планшет MediaPad M5 lite с четырьмя динамиками

Китайская компания Huawei заявила о выпуске нового недорогого планшета MediaPad M5 lite. На официальном сайте Huawei появилась официальная страница, посвященная новому гаджету с четырьмя динамиками Harman/Kardon и электронным пером M-Pen lite Stylus.

Huawei представила бюджетный планшет MediaPad M5 lite с четырьмя динамиками


Планшет MediaPad M5 lite под управлением процессора Kirin 659 будет выпускаться в двух модификациях. Младшую версию оборудуют 3 Гб оперативной и 32 Гб внутренней памяти. Старшая версия получит 4 Гб оперативной и 64 Гб внутренней памяти. Обе версии будут выполнены в алюминиевом корпусе.

Его 10,1-дюймовый дисплей разрешением 1920x1080 пикселей имеет соотношение сторон 16:10. Кроме того, в комплекте с устройством будет идти стилус, распознающий до 2048 степеней нажатия.

Самая сильная сторона MediaPad M5 lite — акустическая система, состоящей из четырех динамиков Harman/Kardon. По заявлению производителя, акустическая система способна имитировать эффект объемного звука. При наличии аккумулятора емкостью 7500 мАч пользователь планшета сможет продолжительное время наслаждаться качественным звучанием музыки или фильмов.


 
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Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 23:01

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