Huawei представила бюджетный планшет MediaPad M5 lite с четырьмя динамиками
Китайская компания Huawei заявила о выпуске нового недорогого планшета MediaPad M5 lite. На официальном сайте Huawei появилась официальная страница, посвященная новому гаджету с четырьмя динамиками Harman/Kardon и электронным пером M-Pen lite Stylus.
Планшет MediaPad M5 lite под управлением процессора Kirin 659 будет выпускаться в двух модификациях. Младшую версию оборудуют 3 Гб оперативной и 32 Гб внутренней памяти. Старшая версия получит 4 Гб оперативной и 64 Гб внутренней памяти. Обе версии будут выполнены в алюминиевом корпусе.
Его 10,1-дюймовый дисплей разрешением 1920x1080 пикселей имеет соотношение сторон 16:10. Кроме того, в комплекте с устройством будет идти стилус, распознающий до 2048 степеней нажатия.
Самая сильная сторона MediaPad M5 lite — акустическая система, состоящей из четырех динамиков Harman/Kardon. По заявлению производителя, акустическая система способна имитировать эффект объемного звука. При наличии аккумулятора емкостью 7500 мАч пользователь планшета сможет продолжительное время наслаждаться качественным звучанием музыки или фильмов.
Планшет MediaPad M5 lite под управлением процессора Kirin 659 будет выпускаться в двух модификациях. Младшую версию оборудуют 3 Гб оперативной и 32 Гб внутренней памяти. Старшая версия получит 4 Гб оперативной и 64 Гб внутренней памяти. Обе версии будут выполнены в алюминиевом корпусе.
Его 10,1-дюймовый дисплей разрешением 1920x1080 пикселей имеет соотношение сторон 16:10. Кроме того, в комплекте с устройством будет идти стилус, распознающий до 2048 степеней нажатия.
Самая сильная сторона MediaPad M5 lite — акустическая система, состоящей из четырех динамиков Harman/Kardon. По заявлению производителя, акустическая система способна имитировать эффект объемного звука. При наличии аккумулятора емкостью 7500 мАч пользователь планшета сможет продолжительное время наслаждаться качественным звучанием музыки или фильмов.
Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 23:01