Максим Галкин показал на видео в Instagram свое «трудовое утро»

На представленном материале знаменитость собирает опавшие листья в искусственном пруду возле дома, рассказывая об осенней необходимости пересаживания кувшинок в связи с наступившей осенью. Пользователи Сети отмечают, что Максим Галкин очень умело управляется с подручным инструментом, совсем не боясь такого нелегкого труда.На ролике один из наследников наблюдает за действиями папы, что, по словам фанатов, является идеальным примером родителя. Женская половина особенно пребывает в восторге от такой домовитости Галкина, ведь таких мужчин практически не осталось: «Правда, образец, такой умница! Приятно, когда мужчина такой домовитый!»