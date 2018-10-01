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Максим Галкин показал на видео в Instagram свое «трудовое утро»

Известный российский юморист Максим Галкин показал на своей странице в Instagram видео, в котором показал, как проходит его «трудовое утро». Пользователи Сети оценили отношение знаменитости к работе по дому и его территории.

Максим Галкин показал на видео в Instagram свое «трудовое утро»


На представленном материале знаменитость собирает опавшие листья в искусственном пруду возле дома, рассказывая об осенней необходимости пересаживания кувшинок в связи с наступившей осенью. Пользователи Сети отмечают, что Максим Галкин очень умело управляется с подручным инструментом, совсем не боясь такого нелегкого труда.

На ролике один из наследников наблюдает за действиями папы, что, по словам фанатов, является идеальным примером родителя. Женская половина особенно пребывает в восторге от такой домовитости Галкина, ведь таких мужчин практически не осталось: «Правда, образец, такой умница! Приятно, когда мужчина такой домовитый!»


 
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ШоуБиз
Добавил: Ващенко Ольга Сегодня, 14:01

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