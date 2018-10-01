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Беременная Алена Савкина мечтает, чтоб ее сын был похож на нее

Участница телепроекта «Дом-2» Алена Савкина совсем скоро станет мамой, ведь от первой встречи с сыном ее отделяют каких-то четыре месяца. Поэтому уже сейчас она готовится к родам, присматривает для ребенка необходимые вещи и обустраивает комнату.

Беременная Алена Савкина мечтает, чтоб ее сын был похож на нее


В своем недавнем интервью девушка поделилась своими ощущениями и заботами, которые у нее есть на сегодняшний день.

Так, по ее словам, чувствует она себя более чем прекрасно: голова не болит, не тошнит, ничего не беспокоит. В свободное время Алена ходит по магазинам или просматривает детские шоу-румы в интернете, где выбирает коляски, кроватки, игрушки, какие бы она хотела купить для малыша.

Савкина призналась, что в последнее время сын все больше начинает пинаться, однако это не причиняет ей дискомфорта, а наоборот очень радует и умиляет, поскольку так она еще лучше чувствует свое дитя.

Беременная Алена Савкина мечтает, чтоб ее сын был похож на нее


«Лялечка шевелится, активничает вовсю — футболистом, наверное, будет. Пойду на 4D-УЗИ, покажут и личико, и на кого похож. Лучше бы на меня, ведь если говорят, что мальчик похож на маму, будет счастливым», - говорит участница.


Стоит отметить, что точной даты родов пока назначено не было, но по предварительным данным малыш появится в конце января и Алену это очень радует, ведь это значит, что новый год сулит ей множество перемен. Она верит, что с рождением сына ее жизнь заиграет новыми красками и все у них будет хорошо.


 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:50

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