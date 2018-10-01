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Илья Яббаров помирился с Татьяной Владимировной Рапунцель

Участник телепроекта «Дом-2» Илья Яббаров на данный момент пытается построить свою любовь с Маргаритой Ларченко, а также сохранить теплые отношения с мамой своего будущего ребенка Аленой Савкиной. И если в первом случае он имеет все шансы на успех, то во втором – успех практически нереален.

Илья Яббаров помирился с Татьяной Владимировной Рапунцель


Тем не менее надежда на светлое будущее у молодого все же есть, ведь на днях у него состоялся серьезный разговор с мамой экс-возлюбленной, в ходе которого удалось решить несколько вопросов, касающихся их дальнейшего совместного жительства на одной съемочной площадке.

По словам Ильи, Татьяна Владимировна пришла и попросила до родов ее дочери не рубить с плеча и ничего не решать.

«Как родит, уже будем думать, общаться или нет, готова ли она будет, чтобы я с ребенком контактировал или нет — это уже ближе к январю, к родам будет ясно… После родов будем принимать какие-то решения. Может, она действительно отойдет, немного помягче будет, тогда и попробуем поговорить. Посмотрим, получится или нет», - заявил он.


Илья Яббаров помирился с Татьяной Владимировной Рапунцель


Яббаров надеется, что после того, как его сын появится на свет, Савкиной будет легче воспринимать информацию, ведь ее гормональный фон выровняется. Именно тогда они смогут серьезно обо всем поговорить и решить, будет ли стоить имя Ильи в графе «отцовство».

Саратовский шансонье уверен, что на данный момент смысла пытаться налаживать контакт с беременной Аленой нет, поскольку из-за гормонов ее настроение меняется по 10 раз на день. Он считает, что лучше всего для него сейчас, это занять выжидательную позицию и не мозолить ей глаза, тем самым дав возможность спокойно выносить ребенка.


 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:49

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