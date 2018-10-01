Илья Яббаров помирился с Татьяной Владимировной Рапунцель

«Как родит, уже будем думать, общаться или нет, готова ли она будет, чтобы я с ребенком контактировал или нет — это уже ближе к январю, к родам будет ясно… После родов будем принимать какие-то решения. Может, она действительно отойдет, немного помягче будет, тогда и попробуем поговорить. Посмотрим, получится или нет», - заявил он.

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