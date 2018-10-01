Поклонники заподозрили беременную Эвелину Бледанс в пьянстве из-за распития «апероля»

Итальянский аперитив имеет крепость только 11 градусов. Но распитие артисткой алкоголя вызвало жесткую критику от ее фанатов, которые напомнили звезде о ее беременности. Поклонники считают, что женщина, которая находится в «интересном положении», должна полностью отказаться даже от слабоалкогольного спиртного.Открытие семейного кафе певца Сергея Жукова состоялось 30 сентября в торговом центре Vegas в 2 часа дня. На церемонии посетители стали участниками розыгрышей и услышали много музыки. Также на мероприятии раздавали вкусные сладости и призы. Открытие кафе посетила не только Эвелина Бленданс, а также множество звезд российского шоу-бизнеса.