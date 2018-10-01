Планшет Microsoft Surface Pro 6 выйдет в продажу 2 октября по цене в 799 долларов
Несколько дней назад в Сети было опубликовано множество снимков планшетного компьютера версии Microsoft Surface Pro 6. Данную модель представят на этой неделе.
Роланд Куандт, являющийся известным информатором, сообщил, что Microsoft пока не поменяла ценовую политику. Вследствие этого Microsoft Surface Pro 6 стоить будет как прошлое поколение устройства. Таким образом, в минимальной конфигурации планшетный компьютер будет расцениваться от 799 долларов.
Microsoft Surface Pro 6 официально анонсируют уже 2 октября 2018 года. В этот день будут также представлены все подробности о данной модели.
Роланд Куандт, являющийся известным информатором, сообщил, что Microsoft пока не поменяла ценовую политику. Вследствие этого Microsoft Surface Pro 6 стоить будет как прошлое поколение устройства. Таким образом, в минимальной конфигурации планшетный компьютер будет расцениваться от 799 долларов.
Microsoft Surface Pro 6 официально анонсируют уже 2 октября 2018 года. В этот день будут также представлены все подробности о данной модели.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:31