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Планшет Microsoft Surface Pro 6 выйдет в продажу 2 октября по цене в 799 долларов

Несколько дней назад в Сети было опубликовано множество снимков планшетного компьютера версии Microsoft Surface Pro 6. Данную модель представят на этой неделе.

Планшет Microsoft Surface Pro 6 выйдет в продажу 2 октября по цене в 799 долларов


Роланд Куандт, являющийся известным информатором, сообщил, что Microsoft пока не поменяла ценовую политику. Вследствие этого Microsoft Surface Pro 6 стоить будет как прошлое поколение устройства. Таким образом, в минимальной конфигурации планшетный компьютер будет расцениваться от 799 долларов.

Планшет Microsoft Surface Pro 6 выйдет в продажу 2 октября по цене в 799 долларов


Microsoft Surface Pro 6 официально анонсируют уже 2 октября 2018 года. В этот день будут также представлены все подробности о данной модели.


 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:31

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