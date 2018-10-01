Планшет Microsoft Surface Pro 6 выйдет в продажу 2 октября по цене в 799 долларов

Роланд Куандт, являющийся известным информатором, сообщил, что Microsoft пока не поменяла ценовую политику. Вследствие этого Microsoft Surface Pro 6 стоить будет как прошлое поколение устройства. Таким образом, в минимальной конфигурации планшетный компьютер будет расцениваться от 799 долларов.Microsoft Surface Pro 6 официально анонсируют уже 2 октября 2018 года. В этот день будут также представлены все подробности о данной модели.