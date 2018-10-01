В Подмосковье подросток умер на вечеринке в честь посвящения в студенты

По словам представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольги Врадий, накануне скончавшийся подросток вместе со своими друзьями праздновал студенческое посвящение. На базе отдыха были найдены пустые бутылки, наличие которых указывало на употребление большого количества алкоголя.Сейчас проводится опрос однокурсников погибшего и возможных очевидцев инцидента. Учитывая, что следов насилия нет, пока установить точную причину смерти невозможно. Не исключено, что помимо алкоголя во время вечеринки подростки могли употреблять наркотические вещества. Тело отправлено на судмедэкспертизу, результаты которой покажут, от чего наступила смерть.