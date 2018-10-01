В Великобритании замечен призрак сожженного заживо 500 лет назад монаха

«Мы на самом деле ожидали захватить что-либо. Эта скотобойня известна происходящими в ней странными явлениями. Войдя в тот отсек, в котором были сожжены заживо священники, мы ничего не обнаружили и ушли, все же сделав несколько фотографий. Потом же при их рассмотрении увидели два глаза, а чтобы убедиться в этом увеличили кадр. И вот тогда мы ясно поняли, что перед нами призрак одного из убитых людей», - рассказали очевидцы.

Семейная пара утверждает, что им удалось поймать фантом, олицетворяющий «демоническое» лицо монаха, который смотрел на них в подвале бывшей бойни. Изначально они ничего подозрительного не заметили при обходе помещения, но при просмотре сделанных фото испытали страх.Для подтверждения сказанного жители Великобритании из региона Ноттингемшир представили вниманию на всеобщее обозрение отснятый материал. Пользователи Сети не менее напуганы увиденным.Также женщина отметила, что когда проходила мимо того места, почувствовала странное тепло, даже лицо обдало каким-то жаром, но она посчитала это выдумкой. Она уверена, прослеживается точная связь между появлением фантома и её реакцией организма.При обращении к специалистам выяснилось, что имеет место явно паранормальное явление. И всё же они отмечают, что злоба призрака является видимостью. Это может быть только первая форма проявления, которая зафиксировалась именно с таким выражением. Эксперты также удивлены тому факту, что загадочный объект является самым четким в физическом мире, на что указывают черты лица. По их мнению, это призрак именно сожженного 500 лет назад монаха.