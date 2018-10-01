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Спортпрототип автомобиля LMP1 на водороде представили на трассе Спа-Франкоршам

Прототип спорт кара LMP1, который работает на водороде, был представлен в рамках гоночного турнира «4 часа Спа» на знаменитой трассе Спа-Франкоршам. Максимальный разгон автомобиля составляет 300 км/ч.

Спортпрототип автомобиля LMP1 на водороде представили на трассе Спа-Франкоршам


Новый автомобиль спорткара носит название LMPH2G, и создан специалистами Green GT по спортпрототипу Adess LMP3. Компания Green GT объединила усилия с итальянской фирмой Pininfarina и воплотила в жизнь прототип H2 Speed, который также получил возможность «питаться» водородными элементами. Предварительная информация раскрывает «завесу» капота LMPH2G, под которым находится 4 электромотора, способных выдать 653 л.с., и разогнать автомобиль до 300 км/ч.

Что касается разработки H2 Speed, то под его капотом поместились всего 2 электромотора, которые получили 503 лошадиные силы. До 100 км/час такой мотор способен разогнать за 3,4 секунды, а максимальная отметка разгона ограничивается 300 км/ч.


 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 22:31

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