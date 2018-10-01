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Дмитрий Дмитренко заявил, что коллектив считает его серьезным конкурентом в конкурсе «Человек года»

Зрители телепроекта «Дом-2» уже давно заметили, что Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко предпочитают никак не участвовать в жизни коллектива, а сидят в своем ВИП-доме и устраивают разборки внутри семьи. Однако они не понимают, почему так происходит.

Дмитрий Дмитренко заявил, что коллектив считает его серьезным конкурентом в конкурсе «Человек года»


Объяснить ситуацию решил глава семейства.

«Все на проекте «братья», «сестры». Какой-то храм благородных людей, которые друг друга поддерживают, а потом на лобном всаживают! Моя семья — это мой храм, и мы туда не хотим никого пускать. Нам больше никого не надо», - заявил он.


По словам Димы, многие называют их с женой белыми воронами, но они таковыми не являются. Более того, все те, кто думает, что супруги навешивают на себя регалии, просто видят в них серьезную конкуренцию.

Дмитрий Дмитренко заявил, что коллектив считает его серьезным конкурентом в конкурсе «Человек года»


Впрочем, даже среди лицемерного коллектива у Дмитренко есть несколько друзей, которые, по его мнению, смогут выразить ему поддержку в конкурсе «Человек года». К таким людям он отнес новенького Юрия, Андрея Шабарина, Марину Африкантову, свою возлюбленную, тещу, Алексея Безуса, Виктора Литвинова, Иосифа Оганесяна, Александру Черно, а также возможно Илью Яббарова с его новой пассией Маргаритой Ларченко.

«Бузова сказала, что она будет за меня агитировать полностью!», - подытожил он.


 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:48

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