Дмитрий Дмитренко заявил, что коллектив считает его серьезным конкурентом в конкурсе «Человек года»

«Все на проекте «братья», «сестры». Какой-то храм благородных людей, которые друг друга поддерживают, а потом на лобном всаживают! Моя семья — это мой храм, и мы туда не хотим никого пускать. Нам больше никого не надо», - заявил он.

«Бузова сказала, что она будет за меня агитировать полностью!», - подытожил он.

Объяснить ситуацию решил глава семейства.По словам Димы, многие называют их с женой белыми воронами, но они таковыми не являются. Более того, все те, кто думает, что супруги навешивают на себя регалии, просто видят в них серьезную конкуренцию.Впрочем, даже среди лицемерного коллектива у Дмитренко есть несколько друзей, которые, по его мнению, смогут выразить ему поддержку в конкурсе «Человек года». К таким людям он отнес новенького Юрия, Андрея Шабарина, Марину Африкантову, свою возлюбленную, тещу, Алексея Безуса, Виктора Литвинова, Иосифа Оганесяна, Александру Черно, а также возможно Илью Яббарова с его новой пассией Маргаритой Ларченко.