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Граждан России могут принудительно перевести на накопительную пенсию

Граждан России без их согласия собираются перевести на накопительную пенсию. Уже ведётся обсуждение соответствующего законопроекта.

Граждан России могут принудительно перевести на накопительную пенсию


Финансовый рынок уже готовится к непосредственному его внедрению. Всё в данном случае будет происходить автоматически. Российские граждане будут переведены на новую систему. Именно по ней будут начислять накопительную пенсию россиянам без их согласия. Между тем сохранят возможность отказа от данной операции. Такое нововведение затронет примерно 70 000 000 граждан. Это в основном касается населения, которое состоит по накопительной пенсии в системе. Чтобы отказаться от перехода к новой методике её расчёта следует написать заявление. Ключевым вопросом в данном случае является информированность каждого о возможности отказа от новой системы. Данную задачу планируют возложить на работодателей. Раньше сообщалось про намерения правительства поменять формулу, непосредственно по которой рассчитывают страховые пенсии.

Есть вероятность, что отменят балльную систему их начисления. Министерством финансов вместе с Центробанком был подготовлен собственный вариант новшества. В свою очередь он предполагает, что работник самостоятельно будет проводить взносы из своей зарплаты. При этом в обмен предлагается получение россиянам льгот по НДФЛ.


 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:08

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