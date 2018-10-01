Татьяна Лазарева показала в Instagram фото старшей дочери Софии в день ее рождения
Татьяна Лазарева в своем Instagram-аккаунте обнародовала поздравительный пост для своей старшей дочки Софии. 30 сентября наследнице юмористки исполнилось 20 лет.
52-летняя Татьяна Лазарева продемонстрировала фолловерам своего микроблога повзрослевшую дочь, обнародовав фото именинницы. Артистка сообщила, что ее «малышка» выросла выше матери. Юмористка в конце поста пожелала наследнице продолжать расти дальше, при этом не сомневаться в поддержке ее родных и близких людей. Снимок именинницы за сутки сумел собрать свыше 3,4 тысяч отметок «Мне нравится» и около 60 комментариев, в которых фанаты знаменитости стали поздравлять девушку.
Не забыл о дне рождении дочери и супруг юмористки - Михаил Шац. Шоумен обнародовал архивную публикацию с маленькой Софией. Под фото артист написал, что с малышкой, которая запечатлена на данном снимке, он вместе 20 лет. Пост комика в течение суток сумел собрать более 1,3 тысяч лайков.
52-летняя Татьяна Лазарева продемонстрировала фолловерам своего микроблога повзрослевшую дочь, обнародовав фото именинницы. Артистка сообщила, что ее «малышка» выросла выше матери. Юмористка в конце поста пожелала наследнице продолжать расти дальше, при этом не сомневаться в поддержке ее родных и близких людей. Снимок именинницы за сутки сумел собрать свыше 3,4 тысяч отметок «Мне нравится» и около 60 комментариев, в которых фанаты знаменитости стали поздравлять девушку.
Не забыл о дне рождении дочери и супруг юмористки - Михаил Шац. Шоумен обнародовал архивную публикацию с маленькой Софией. Под фото артист написал, что с малышкой, которая запечатлена на данном снимке, он вместе 20 лет. Пост комика в течение суток сумел собрать более 1,3 тысяч лайков.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:31