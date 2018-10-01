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Эксперты протестировали новый кроссовер Lexus UX с гибридной трансмиссией

Эксперты провели тест-драйв Lexus UX, в ходе которого были выявлены преимущества и недостатки новинки. Кроссовер рассматривался в сравнении с лучшими представителями этого типа автомобилей. Главной особенностью называют гибридную трансмиссию.

Эксперты протестировали новый кроссовер Lexus UX с гибридной трансмиссией


Внешне машина очень выделяется необычным дизайном. Многие участки корпуса выглядят рубленными, будто дизайнеры придумывали стиль, отсекая ножом лишние части. Острые углы подчеркивают радиаторную решетку, фары и колеса. Интерьер авто включает в себя большое разнообразие материалов и при этом смотрится гармонично. Главной же особенностью автомобиля называют гибридную трансмиссию. Задняя ось машины оснащена собственным электромотором, который автоматически активируется, если передний привод не справляется. При такой системе расход топлива выходит значительно меньше, чем у полноприводных авто и при этом, если необходимо, все колеса принимают участие в наборе скорости.

Тем не менее, аналитики отмечают, что автомобиль является в большей степени примером стандартного кроссовера в более дорогой “упаковке”. Причиной тому является малый объем багажника, а также задних сидений, что довольно важно для данного типа авто.


 
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Авто
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 20:01

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