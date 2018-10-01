АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Великобритании замечен призрак сожженного заживо 500 лет назад монаха
EUR 76.23 USD 65.59
Курс валют на 29.09.2018

В Санкт-Петербурге 2-летний мальчик выжил после падения с третьего этажа

В Санкт-Петербурге 2-летнему мальчику удалось выжить после падения с 3-го этажа. Ребенок госпитализирован медиками в тяжелом состоянии.

В Санкт-Петербурге 2-летний мальчик выжил после падения с третьего этажа


Инцидент произошел 30 сентября около шести часов вечера. 2-летний малыш, оставшись дома без присмотра родителей, выпал из открытого окна квартиры, которая находилась на третьем этаже. Ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Доктора диагностировали у мальчика повреждения внутренних органов и открытую черепно-мозговую травму. Врачи в настоящее время борются за жизнь малыша.

По факту чрезвычайного происшествия представители полиции проводят проверку. Они также работают с родителями ребенка.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пользователи Сети в восторге: Лобода показала
Ученые NASA разработали план по отправке человека
Жена хоккеиста Ильи Ковальчука Николь Андразайтис
В Великобритании замечен призрак сожженного
В следующем году Suzuki представит новый
В Подмосковье подросток умер на вечеринке в честь
Граждан России могут принудительно перевести на
В Китае крупнейший в мире самолет-амфибия
На поверхности Марса найдены черепа инопланетян и
Дмитрий Дмитренко заявил, что коллектив считает
Звезду "Интернов" Илью Глинникова разыскивает
В Санкт-Петербурге 2-летний мальчик выжил после
Блогер показал на видео в YouTube, как "одержимая
Марина Хлебникова обнаружила первого мужа мертвым
Эксперты перечислили действенные советы для
Ученые получили уникальные снимки кометы
Участницу телепроекта «Дом-2» Маргариту
Алла Пугачева с детьми посетила премьеру
Центробанк прогнозирует стабильную стоимость
Безопасные онлайн-знакомства: сервис Мамба ввел
Lenovo показала тизер нового смартфона S5 Pro с
В Москве скорая помощь сбила пешехода
В Google Chrome пользователи нашли встроенный
На авторынке России появился новый корейский
Ученые: Утренний секс полезен для здоровья
Квантовая физика сдалась: Реальность полностью
Известного певца Элджея очевидцы застали в
В Саратовской области мужчина полгода насиловал
"Современный бэтмен": В Новгороде голый мужчина
В Кировской области В ДТП погибли 2 человека, 6
Просмотреть все новости