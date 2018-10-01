В Санкт-Петербурге 2-летний мальчик выжил после падения с третьего этажа

Инцидент произошел 30 сентября около шести часов вечера. 2-летний малыш, оставшись дома без присмотра родителей, выпал из открытого окна квартиры, которая находилась на третьем этаже. Ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Доктора диагностировали у мальчика повреждения внутренних органов и открытую черепно-мозговую травму. Врачи в настоящее время борются за жизнь малыша.По факту чрезвычайного происшествия представители полиции проводят проверку. Они также работают с родителями ребенка.