Марина Хлебникова обнаружила первого мужа мертвым
Российская известная певица Марина Хлебникова сообщила в полицию, что нашла мертвым своего первого мужа. Тело мужчины артистка нашла в квартире, которая находится в московском районе Северное Бутово.
На месте происшествия в данное время работают следователи. Правоохранители выясняют подробности смерти 51-летнего экс-супруга российской знаменитости. В доме бывшего мужа Марина Хлебникова нашла электронную записку, содержание которой пока не раскрывается.
Обстоятельства случившегося в настоящее время выясняют следователи. Что стало причиной смерти мужчины, не сообщается.
На месте происшествия в данное время работают следователи. Правоохранители выясняют подробности смерти 51-летнего экс-супруга российской знаменитости. В доме бывшего мужа Марина Хлебникова нашла электронную записку, содержание которой пока не раскрывается.
Обстоятельства случившегося в настоящее время выясняют следователи. Что стало причиной смерти мужчины, не сообщается.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:23