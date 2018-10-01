Марина Хлебникова обнаружила первого мужа мертвым

На месте происшествия в данное время работают следователи. Правоохранители выясняют подробности смерти 51-летнего экс-супруга российской знаменитости. В доме бывшего мужа Марина Хлебникова нашла электронную записку, содержание которой пока не раскрывается.Обстоятельства случившегося в настоящее время выясняют следователи. Что стало причиной смерти мужчины, не сообщается.