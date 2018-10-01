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Новое поколение родстеров Mercedes-Benz SL поступит в продажу в 2020 году

В 2020 году немецкая компания Mercedes-Benz выпустит на рынок новое поколение родстеров SL. Легкий двухместный автомобиль будет произведен на основе инновационной платформы MSA, как и приемник спорткара Mercedes-AMG-GT.

Новое поколение родстеров Mercedes-Benz SL поступит в продажу в 2020 году


Модели нового поколения получат серьезную унификацию. Так, новый SL производители оснастят гибридной силовой установкой, изготовлением которой занимается единственный завод в Зиндельфингене. Кроме того, будущий родстер откажется от жесткой складной крыши в пользу мягкого верха.

Первые родстеры Mercedes-Benz SL немецкий автоконцерн начал выпускать в 1954 году. С 1974 по 1981 были осуществлены попытки производства автомобилей Mercedes-Benz SLK, отличавшихся от SL малой длиной, но популярностью они не пользовались. Не исключено, что данное купе попробуют возродить. Современное поколение родстеров Mercedes-Benz SL изготавливается с 2013 года.


 
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Авто
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:07

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