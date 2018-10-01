Жители Стамбула зафиксировали на видео мистический НЛО в форме треугольника
Жители Стамбула 26 сентября стали свидетелями необычного явления в небе над городом. Очевидцы утверждают, что стали свидетелями появления сразу трех НЛО. Яркие огни были записаны на камеру одним из местных жителей.
Ученые пока не давали комментариев касательно данного явления. Очевидцы убеждены в инопланетном происхождении огней. Небесные тела, как видно из имеющихся материалов, сначала зависли в небе, после чего начали плавное движение в определенном направлении. Источники утверждают, что огни двигались синхронно, образуя треугольник. Эксперты из организации MUFON, специализирующейся на изучении паранормальных явлений, приняли решение исследовать мистические огни.
Стоит напомнить, что подобное явление было замечено и в некоторых других городах по всему миру. В частности, свидетелями НЛО треугольной формы ранее стали жители Лондона. По некоторым источникам, жители Москвы также в недавнем прошлом стали свидетелями странных явлений в небе над городом.
Ученые пока не давали комментариев касательно данного явления. Очевидцы убеждены в инопланетном происхождении огней. Небесные тела, как видно из имеющихся материалов, сначала зависли в небе, после чего начали плавное движение в определенном направлении. Источники утверждают, что огни двигались синхронно, образуя треугольник. Эксперты из организации MUFON, специализирующейся на изучении паранормальных явлений, приняли решение исследовать мистические огни.
Стоит напомнить, что подобное явление было замечено и в некоторых других городах по всему миру. В частности, свидетелями НЛО треугольной формы ранее стали жители Лондона. По некоторым источникам, жители Москвы также в недавнем прошлом стали свидетелями странных явлений в небе над городом.
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 14:34