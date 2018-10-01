Жители Стамбула зафиксировали на видео мистический НЛО в форме треугольника

Ученые пока не давали комментариев касательно данного явления. Очевидцы убеждены в инопланетном происхождении огней. Небесные тела, как видно из имеющихся материалов, сначала зависли в небе, после чего начали плавное движение в определенном направлении. Источники утверждают, что огни двигались синхронно, образуя треугольник. Эксперты из организации MUFON, специализирующейся на изучении паранормальных явлений, приняли решение исследовать мистические огни.Стоит напомнить, что подобное явление было замечено и в некоторых других городах по всему миру. В частности, свидетелями НЛО треугольной формы ранее стали жители Лондона. По некоторым источникам, жители Москвы также в недавнем прошлом стали свидетелями странных явлений в небе над городом.