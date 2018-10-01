Участницу телепроекта «Дом-2» Маргариту Овсянникову со скандалом выгнали за ворота

«Любимые мои!!! Я на воле!!!! Спасибо дом 2. Я больше не участница проекта. Иду дальше! Папуля, люблю тебя. Ты меня никогда не оставишь», - написала Овсянникова.

«Может поможем ему? Скинемся на билет? С Сейшел до Москвы? Я сама билет куплю, а то вдруг возьмёт деньги и будет дальше там сидеть? Или я ему просто не нужна?», - заявила Марго и даже опубликовала номер банковской карты, чтоб люди не думали, что она им врет.

«Расторгуев, зачем зарядил ребят против нее вот ты... А понятно дело все в конкурсе??? Я просто не пойму, зачем отправил Сороку на остров, а через два дня слил Марго... Я понимаю, она на эмоциях, но прошу верни ее, она просто против того, что ты ей предлагаешь, не всегда же людям делать то, что ты захочешь... Ты испортил все шоу реально», - обратился он к одному из лиц руководства.

И она ежедневно это доказывала, устраивая провокации и выполняя абсолютно все желания сценаристов. Даже в ее любовь к Артему Сороке публика верить напрочь отказывалась, считая, что ребята объединились для того, чтобы ненароком не покинуть любимую телестройку.Поклонники реалити-шоу даже не надеялись на то, что скандальная блондинка может уйти за ворота, однако несколько дней назад произошло такое, что она не просто покинула Поляну, ее со скандалом выгнали оттуда. И если верить отцу Марго, то ее оставили в лесу ночью, без денег, да еще и в другой стране.Фанаты волновались за девушку, но чуть позже она вышла на связь и подтвердила, что действительно покинула проект.Также она рассказала, что Артем Сорока не смог уйти вслед за ней, так как он находится на Острове любви и не имеет денег на обратный билет. Девушка предложила поклонникам помочь парню и собрать определенную сумму, дабы тот смог улететь.Антон Шоки, который какое-то время строил отношения с Овсянниковой, но после расставания смог сохранить с ней дружбу, тоже сообщил в своем микроблоге об изгнании несостоявшейся возлюбленной.Кроме того, молодой человек сообщил, что канал ТНТ зря уволил Алексея Михайловского с должности генерального директора «Дома-2», поскольку он был человек-сердце и любил свою идею создания телешоу.Также Антон поведал о причинах изгнания Маргариты. По его словам, она нагрубила Ольге Бузовой и Ольге Орловой, которые клеветали на нее и настраивали против нее людей в зале.В конечном итоге Шоки опустился до оскорблений и угроз, заявляя, что мечтает, чтобы действующий мэр Москвы заасфальтировал всю съемочную площадку.