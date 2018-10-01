В следующем году Suzuki представит новый паркетник за 450000 рублей

Главным конкурентом в Индии для Maruti Suzuki станет «приподнятая» модель хэтча Renault Kwid. При этом стоит модель французской марки дешевле, цена начинается от 266700 (241000 рублей). Только стоит учитывать, что модель Maruti Suzuki получит более богатое оснащение. Так, для Kwid остается недоступна ABS, у этой «пятидверки» одна подушка безопасности, еще и устанавливаемая за дополнительную плату.Скорее всего, в «паркетнике» Maruti Suzuki будет использована платформа Heartect, лежащая в основе Suzuki Swift и Ertiga. Двигателем может стать бензиновая «четверка» с объемом 1,2. Параметры мощности пока не разглашаются. Также отмечается, что аналогичный объем мотора используется в седане Maruti Suzuki Dzire, это четырехдверная версия Swift. Мощность двигателя этой модели 83 л.с., работает он с пятиступенчатой «механикой» или «роботом».