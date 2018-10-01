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Центробанк прогнозирует стабильную стоимость бензина до конца года

Центробанк спрогнозировал, что до конца года в России без изменений останется стоимость бензина. Однако с января автомобильное горючее может подорожать.

Центробанк прогнозирует стабильную стоимость бензина до конца года


С ЦБ согласились представители Минэкономразвития. По мнению представителей регулятора, российское правительство провело некоторые мероприятия, которые способствуют «заморозке» стоимости ГСМ. В данном случае речь идёт об увеличении объемов поставок на современный внутренний рынок, снижении акцизов, соглашении с развивающимися нефтяными компаниями. Согласно подсчетам, сделанным специалистами Минэкономразвития, в апреле бензин подрожал на 8,9%. В июне подорожание составило 8,5%. А вот в августе наблюдали отрицательную динамику - минус 0,3% (литр бензина стоил 43,27 рубля). Цена на дизель снизился до 44,53 рубля (минус 0,1%).

Евгений Аркуша, являющийся президентом РТС, отметил, что предпринятые меры по удержанию стоимости бензина в итоге не улучшили состояние современного рынка и АЗС. В рамках оптового рынка наблюдается постоянное увеличение расценок, поэтому продавцы сейчас работают в убыток. Акцизы, а также ставка по НДПИ увеличатся с начала будущего года. Это приведет к очередному повышению цен. Скачок ожидают на уровне четырёх рублей за литр.


 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:54

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