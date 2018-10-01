В Москве скорая помощь сбила пешехода

В пресс-службе московского управления ГИБДД уточнили, что пешеход был сбит легковым автомобилем. На место происшествия оперативно прибыла неотложная скорая помощь. Медики госпитализировали пострадавшего, так как у него были обнаружены многочисленные травмы.Водитель легковой машины с места ДТП скрываться не стал. В данное время эта информация проверяется.