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В Москве скорая помощь сбила пешехода

В юго-западной части Москвы автомобиль «скорой помощи» сбил пешехода. Данную информацию представили СМИ очевидцы происшествия.

В Москве скорая помощь сбила пешехода


В пресс-службе московского управления ГИБДД уточнили, что пешеход был сбит легковым автомобилем. На место происшествия оперативно прибыла неотложная скорая помощь. Медики госпитализировали пострадавшего, так как у него были обнаружены многочисленные травмы.

Водитель легковой машины с места ДТП скрываться не стал. В данное время эта информация проверяется.


 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:44

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