В Москве скорая помощь сбила пешехода
В юго-западной части Москвы автомобиль «скорой помощи» сбил пешехода. Данную информацию представили СМИ очевидцы происшествия.
В пресс-службе московского управления ГИБДД уточнили, что пешеход был сбит легковым автомобилем. На место происшествия оперативно прибыла неотложная скорая помощь. Медики госпитализировали пострадавшего, так как у него были обнаружены многочисленные травмы.
Водитель легковой машины с места ДТП скрываться не стал. В данное время эта информация проверяется.
В пресс-службе московского управления ГИБДД уточнили, что пешеход был сбит легковым автомобилем. На место происшествия оперативно прибыла неотложная скорая помощь. Медики госпитализировали пострадавшего, так как у него были обнаружены многочисленные травмы.
Водитель легковой машины с места ДТП скрываться не стал. В данное время эта информация проверяется.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:44