АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флагман Huawei Mate 20 прошел тестирование в Geekbench
EUR 76.23 USD 65.59
Курс валют на 29.09.2018

iPhone XS проверили на влагостойкость

Сотрудники компании Apple проверили iPhone XS на влагостойкость. По результатам теста аппарат справился со своей задачей.

iPhone XS проверили на влагостойкость


Как утверждает вице-президент компании Apple, в новом iPhone XS установлена высокая степень защиты от влаги и пыли уровня IP68, что говорит о его долгосрочной службе своему владельцу, даже если на него пролить жидкость. Однако если такое случилось, то существует ряд рекомендаций, как помочь своему гаджету справиться с влагой. Для начала нужно промыть корпус от остатков хлора, протереть его тканью, которая не оставляет ворс и положить в проветриваемом месте на 15 минут.

Эксперты решили протестировать новинку и проверить, насколько рекомендации и защита смартфона соответствует действительности. Они опустили iPhone XS в бассейн глубиной около двух метров, после чего достали из воды и проделали манипуляции в соответствии с рекомендациями. В итоге выяснилось, что вода не проникла внутрь корпуса, кнопки громкости и питания выполняли свою задачу, а вот звук динамиков стал тише. И только после сушки в перевернутом виде удалось вернуть полноценный звук.

Также проводили эксперименты с соком, горячим чаем, вином и соленой водой - во всех случаях смартфон продолжал свою работу без перебоев.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Журналисты в Сколково протестировали беспилотную
Флагман Huawei Mate 20 прошел тестирование в
Хейтеры утверждают, что Ольга Бузова купила
Алена Водонаева причесала свои розовые локоны в
Жители Стамбула зафиксировали на видео
Лишенная водительских прав Юлия Началова купила
Новое поколение родстеров Mercedes-Benz SL
Максим Галкин показал на видео в Instagram свое
iPhone XS проверили на влагостойкость
Беременная Алена Савкина мечтает, чтоб ее сын был
Илья Яббаров помирился с Татьяной Владимировной
Пользователи Сети в восторге: Лобода показала
Ученые NASA разработали план по отправке человека
Жена хоккеиста Ильи Ковальчука Николь Андразайтис
В Великобритании замечен призрак сожженного
В следующем году Suzuki представит новый
В Подмосковье подросток умер на вечеринке в честь
Граждан России могут принудительно перевести на
В Китае крупнейший в мире самолет-амфибия
На поверхности Марса найдены черепа инопланетян и
Дмитрий Дмитренко заявил, что коллектив считает
Звезду "Интернов" Илью Глинникова разыскивает
В Санкт-Петербурге 2-летний мальчик выжил после
Блогер показал на видео в YouTube, как "одержимая
Марина Хлебникова обнаружила первого мужа мертвым
Эксперты перечислили действенные советы для
Ученые получили уникальные снимки кометы
Участницу телепроекта «Дом-2» Маргариту
Алла Пугачева с детьми посетила премьеру
Центробанк прогнозирует стабильную стоимость
Просмотреть все новости