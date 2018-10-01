iPhone XS проверили на влагостойкость

Как утверждает вице-президент компании Apple, в новом iPhone XS установлена высокая степень защиты от влаги и пыли уровня IP68, что говорит о его долгосрочной службе своему владельцу, даже если на него пролить жидкость. Однако если такое случилось, то существует ряд рекомендаций, как помочь своему гаджету справиться с влагой. Для начала нужно промыть корпус от остатков хлора, протереть его тканью, которая не оставляет ворс и положить в проветриваемом месте на 15 минут.Эксперты решили протестировать новинку и проверить, насколько рекомендации и защита смартфона соответствует действительности. Они опустили iPhone XS в бассейн глубиной около двух метров, после чего достали из воды и проделали манипуляции в соответствии с рекомендациями. В итоге выяснилось, что вода не проникла внутрь корпуса, кнопки громкости и питания выполняли свою задачу, а вот звук динамиков стал тише. И только после сушки в перевернутом виде удалось вернуть полноценный звук.Также проводили эксперименты с соком, горячим чаем, вином и соленой водой - во всех случаях смартфон продолжал свою работу без перебоев.