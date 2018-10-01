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В Китае крупнейший в мире самолет-амфибия завершил второй этап испытаний

В Китае завершились очередные испытания крупнейшего в мире самолета-амфибии «Цзилун» (AG600). В корпорации авиационной промышленности Китая (AVIC) сообщили, что в рамках нового теста эксперты проверяли качество скольжения судна по водной поверхности на высокой скорости.

В Китае крупнейший в мире самолет-амфибия завершил второй этап испытаний


С 27 августа самолет-амфибия находится в провинции Хубэй на гидроаэродроме «Чжанхэ», где судно проходит ряд важнейших испытаний. В этот раз специалисты проверяли маневренность «Цзилуна», устойчивость при движении, водонепроницаемость и его рулевые способности. Результаты тестов показали, что все системы самолета работают в штатном режиме.

Обладая 39,3-метровой длиной, самолет-амфибия AG600 является самым крупным судном в мире. Главной задачей воздушного корабля станет проведение спасательных работ на воде и тушение пожаров (за 20 секунд самолет набирает 12 тонн воды). В декабре 2017 года «Цзилун» успешно прошел испытания первого полета, коммерческие поставки AVIC начнет осуществлять в 2022 году.


 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:00

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