В Китае крупнейший в мире самолет-амфибия завершил второй этап испытаний

С 27 августа самолет-амфибия находится в провинции Хубэй на гидроаэродроме «Чжанхэ», где судно проходит ряд важнейших испытаний. В этот раз специалисты проверяли маневренность «Цзилуна», устойчивость при движении, водонепроницаемость и его рулевые способности. Результаты тестов показали, что все системы самолета работают в штатном режиме.Обладая 39,3-метровой длиной, самолет-амфибия AG600 является самым крупным судном в мире. Главной задачей воздушного корабля станет проведение спасательных работ на воде и тушение пожаров (за 20 секунд самолет набирает 12 тонн воды). В декабре 2017 года «Цзилун» успешно прошел испытания первого полета, коммерческие поставки AVIC начнет осуществлять в 2022 году.