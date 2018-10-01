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В Google Chrome пользователи нашли встроенный текстовый квест

Пользователи Google Chrome обнаружили игру, встроенную в браузер. Игра является текстовой, а управление персонажем в ходе ее прохождения происходит благодаря написанию определенных слов.

В Google Chrome пользователи нашли встроенный текстовый квест


Один из пользователей интернета при использовании браузера Google Chrome обнаружил встроенную в него игру. Найти секрет удалось в ходе того, как он открыл консоль JS после ввода в строку поиска команды “text adventure”. Обычно при вводе несуществующей команды приходит предупреждение о том, что введенный код недопустим, а в данном случае искателю было предложено поиграть. То, что удалось найти, представляет собой некий квест, а главная задача – отыскать пропавшие буквы.

Управление в игре происходит посредством написания некоторых слов на английском, таких как “открыть”, “взять”, а также направление движения. Неизвестно, как долго игра имеется внутри браузера, однако желающим поиграть следует ввести рассматриваемую команду в поисковую строку и вызвать консоль, после чего появится возможность начать квест.


 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:33

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