В Google Chrome пользователи нашли встроенный текстовый квест

Один из пользователей интернета при использовании браузера Google Chrome обнаружил встроенную в него игру. Найти секрет удалось в ходе того, как он открыл консоль JS после ввода в строку поиска команды “text adventure”. Обычно при вводе несуществующей команды приходит предупреждение о том, что введенный код недопустим, а в данном случае искателю было предложено поиграть. То, что удалось найти, представляет собой некий квест, а главная задача – отыскать пропавшие буквы.Управление в игре происходит посредством написания некоторых слов на английском, таких как “открыть”, “взять”, а также направление движения. Неизвестно, как долго игра имеется внутри браузера, однако желающим поиграть следует ввести рассматриваемую команду в поисковую строку и вызвать консоль, после чего появится возможность начать квест.