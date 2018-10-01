АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Квантовая физика сдалась: Реальность полностью зависит от сознания
EUR 76.23 USD 65.59
Курс валют на 29.09.2018

На авторынке России появился новый корейский седан KIA Cerato

На авторынок России 1-го октября вывели новый корейский седан версии KIA Cerato. В свою очередь производство нового транспортного средства наладили в Калининграде на мощностях действующего предприятия «Автотор».

На авторынке России появился новый корейский седан KIA Cerato


В России новинку предложат в 10 версиях от 1,049 до 1,359 млн руб. Несмотря на появление KIA Cerato нового поколения, прошлую генерацию седана будут продавать вместе с новой версией под «именем» KIA Cerato Classic. В подкапотном пространстве новой KIA Cerato установлен 1,6-литровый силовой агрегат семейства Gamma на 128 лошадиных сил. Помимо данного двигателя предусматривается двухлитровый мотор Nu на 150 лошадиных сил. Данные силовые установки работают вместе с шестискоростной «механикой», а также шестиступенчатым «автоматом».

Перечень функций стандартного исполнения седана новой генерации включает помощник старта авто на подъеме, ассистент автоматического торможения машины, стабилизационную систему, тормозные дисковые механизмы на все колеса, 6 эйрбегов. Российские автомобилисты за доплату могут наделить ассистентом контроля мертвых зон, помощником при движении авто задним ходом.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:32

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые получили уникальные снимки кометы
Участницу телепроекта «Дом-2» Маргариту
Алла Пугачева с детьми посетила премьеру
Центробанк прогнозирует стабильную стоимость
Безопасные онлайн-знакомства: сервис Мамба ввел
Lenovo показала тизер нового смартфона S5 Pro с
В Москве скорая помощь сбила пешехода
В Google Chrome пользователи нашли встроенный
На авторынке России появился новый корейский
Ученые: Утренний секс полезен для здоровья
Квантовая физика сдалась: Реальность полностью
Известного певца Элджея очевидцы застали в
В Саратовской области мужчина полгода насиловал
"Современный бэтмен": В Новгороде голый мужчина
В Кировской области В ДТП погибли 2 человека, 6
Ученые: Льды Антарктики отражают и испускают
Смартфон Xiaomi Mi 8 Explorer Edition показал
Ольга Бузова обошла коллег по количеству наград
Дана Борисова призналась в отношениях с мужчинами
Самый быстрый Hyundai i30 Fastback N
Ученые: Приближающийся гигантский астероид
Мать Сергея Пынзаря выжила Дарью из ее московской
В Саратове 54-летний мужчина провалился в колодец
Так детально: Армаду 6 ярких НЛО сняли на видео в
Младшая сестра Ольги Бузовой может стать героиней
Новый флагман Huawei Enjoy 9 Plus получит чипсет
Компания Ford представит кроссовер Territory в
Валдис Пельш решил рассказать об обмане на
В Екатеринбурге мужчина выпал из окна и упал
Ученые изобрели способ "мысленной" связи между
Просмотреть все новости