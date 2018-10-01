На авторынке России появился новый корейский седан KIA Cerato

В России новинку предложат в 10 версиях от 1,049 до 1,359 млн руб. Несмотря на появление KIA Cerato нового поколения, прошлую генерацию седана будут продавать вместе с новой версией под «именем» KIA Cerato Classic. В подкапотном пространстве новой KIA Cerato установлен 1,6-литровый силовой агрегат семейства Gamma на 128 лошадиных сил. Помимо данного двигателя предусматривается двухлитровый мотор Nu на 150 лошадиных сил. Данные силовые установки работают вместе с шестискоростной «механикой», а также шестиступенчатым «автоматом».Перечень функций стандартного исполнения седана новой генерации включает помощник старта авто на подъеме, ассистент автоматического торможения машины, стабилизационную систему, тормозные дисковые механизмы на все колеса, 6 эйрбегов. Российские автомобилисты за доплату могут наделить ассистентом контроля мертвых зон, помощником при движении авто задним ходом.